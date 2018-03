15. März 2018, 21:53 Uhr Notwendiges Projekt Täglich ein warmes Mittagessen

Um Altersarmut zu lindern, bieten die Malteser in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern Mahlzeiten-Patenschaften an

Wer am vergangenen Sonntag den Tatort aus Bremen gesehen hat, sieht sich bestätigt: Altersarmut ist kein Horrorszenario für die ferne Zukunft. Für zigtausende Senioren in Deutschland ist sie schon längst bittere Realität. "Immer mehr alten Menschen reicht die Rente für ein würdevolles Leben nicht aus", schreiben die Malteser in einer Pressemitteilung. Betroffen davon sind nicht nur Senioren in Ballungsgebieten und Großstädten, die Armut ist längst auch in ländlichen Gemeinden angekommen. Um etwas gegen diese Not zu tun, machen die Malteser in der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern auf ihr soziales Projekt Mahlzeiten-Patenschaften aufmerksam und wollen bedürftigen Bürgern täglich ein kostenloses Mittagsmenü für den Zeitraum von einem Jahr schenken.

"Auch bei uns gibt es älteren Menschen, denen es finanziell nicht gut geht", bestätigt Bürgermeister Markus Hertlein. Er nahm jetzt stellvertretend für seine Gemeinde den Gutschein über die Malteser Mahlzeiten-Patenschaften entgegen. "Viele Menschen schämen sich für ihre Situation", sagt Thomas Rapp, der die sozialen Dienste der Malteser im Bezirk München, zu dem auch der Landkreis Dachau gehört, leitet. Rapp berichtet auch von den Schwierigkeiten der Hilfsorganisation, in Armut lebende Senioren zu erreichen. "Wir Malteser möchten die Menschen mit dieser Aktion für die Problematik sensibilisieren und ältere Menschen in Not dazu ermutigen, unsere Unterstützung anzunehmen", sagt Rapp. Er appelliert an die Betroffen, sich zu melden, wenn eine Patenschaft benötigt wird, oder wenn jemand Menschen kennt, für den dieses soziale Projekt eine echte Hilfe wäre. Eine Patenschaft beantragen kann grundsätzlich jeder, der älter als 75 Jahre ist oder aufgrund von Krankheit oder Behinderung beeinträchtigt ist und eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt: Der Antragsteller bezieht Sozialhilfe oder Grundsicherung, hat einen Berechtigungsschein der Tafel oder eine Sozialcard. Oder aber nach Abzug der Miete bleiben weniger als 550 Euro monatlich zum Leben.

Interessenten, die eine Patenschaft beantragen möchten, können sich an die Bezirksgeschäftsstelle des Malteser Hilfsdienstes, Bahnhofstraße 2a, in Gräfelfing, Telefon 089 / 85 80 80-0, E-Mail Mahlzeitenpatenschaften.Graefelfing@malteser.org wenden. Informationen gibt es auch im Internet unter www.mahlzeitenpatenschaften.de.