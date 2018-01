8. Januar 2018, 21:49 Uhr Nominierung Martin Güll stellt sich erneut zur Wahl









Die SPD im Landkreis nominiert am Mittwoch, 10. Januar, ihre Kandidaten für den Landtag und den Bezirkstag. Der Landtagsabgeordnete Martin Güll stellt sich zum dritten Mal zur Wahl. "Eine weitere Legislaturperiode verspricht spannend zu werden, denn die politischen Verhältnisse in Bayern werden sich völlig verändern", sagt der 64-Jährige. Der ehemalige Lehrer ist seit 2011 bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung und Kultus. Für den Bezirkstag wird die stellvertretende Vorsitzende der Landkreis-SPD, Martina Tschirge, kandidieren. Michael Schrodi, SPD-Abgeordneter im Bundestag, berichtet von den ersten Wochen seiner Tätigkeit in Berlin. Beginn im Wirtshaus Am Erdweg ist um 19 Uhr.