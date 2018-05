27. Mai 2018, 23:02 Uhr Niederländische Häftlinge Themenrundgang in KZ-Gedenkstätte

Der Februarstreik gegen die deutsche Besatzung 1941 markiert den Beginn des organisierten Widerstandes in den Niederlanden. Viele tatsächliche oder vermeintliche Widerstandskämpfer wurden in der Folge Opfer von Massenverhaftungen und in Konzentrationslager verschleppt. Im KZ Dachau und seinen Außenlagern befanden sich zwischen 1941 und 1945 mehr als 2100 niederländische Häftlinge. Am Samstag, 2. Juni, von 14 bis 16.30 Uhr findet unter dem Titel "Niederländische Häftlinge im KZ Dachau" ein Themenrundgang statt, der sich mit den Hintergründen und Lebensbedingungen der Häftlingsgruppe beschäftigt. Referent ist Jascha März, wissenschaftlicher Volontär der KZ-Gedenkstätte Dachau. Anmeldungen sind am Veranstaltungstag bis 13.45 Uhr in der Infothek möglich. Der Eintritt kostet vier Euro.