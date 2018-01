2. Januar 2018, 22:00 Uhr Neuwahl Eine Frau an der Spitze









Martina Purkhardt führt Kreisverband der Freien Wähler

Auf der Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Kreisverband Dachau ist die bestehende Vorstandschaft neu gewählt und dabei neu durchmischt worden. Unter der Wahlleitung von Elisabeth Kraus wählten die Mitglieder die Kreis- und Gemeinderätin Martina Purkhardt einstimmig zur neuen Kreisvorsitzenden. Bisher fungierte sie als Schatzmeisterin. Der ehemalige Vorsitzende, Schwabhausens Bürgermeister Josef Baumgartner, übernimmt den Posten des ersten Stellvertreters. Weitere Stellvertreter sind Kreisrat Hans Groß (Bergkirchen) und Harald Sprattler (Petershausen). Kreisrätin Michaela Steiner (Karlsfeld) ist neue Schriftführerin (vorher Stellvertreterin) und Günter Kaltner (Dachau) neuer Schatzmeister (bisher Schriftführer). Die Kassenprüfer Helmut Ebert und Manfred Pohl (beide Indersdorf) wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Als Delegierte wurden Thomas Hoschka (Vierkirchen), Günter Schickor (Weichs), Martina Purkhardt und Wolfgang Hörl (beide Schwabhausen) wiedergewählt.

Josef Baumgartner freute sich, den Vorsitz in jüngere Hände geben zu dürfen und wünschte seiner Nachfolgerin alles Gute und viel Erfolg. Martina Purkhardt, die auch in der Vorstandschaft des FW-Bezirksverbandes ist, nahm die neue Herausforderung an. Als erstes Arbeitsziel kündigte sie an, den Kreisverband mit mehr Präsenz in den Ortsverbänden stärken zu wollen.