19. Juni 2018 Ein Geldautomat für das Dachauer Volksfest

Ein schöner Besuch des Dachauer Volksfestes - und dann: Das Geld ist ausgegangen. Wem das passiert, muss bisher das Volksfest verlassen und zu einer Bank in der Münchner Straße oder sonstwo gehen. Die Fraktion der Überparteilichen Bürgergemeinschaft (ÜB) im Dachauer Stadtrat fordert deshalb, dass ein mobiler Geldautomat auf dem Volksfestplatz aufgestellt wird. Die Verwaltung solle, heißt es in dem ÜB-Antrag an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) prüfen, ob ein Geldautomat in Zusammenarbeit mit den beiden ortsansässigen Banken möglich wäre. Auf dem Münchener Oktoberfest gehören Geldautomaten schon seit einigen Jahren zur festen Ausstattung. Das mache auch für das Dachauer Volksfest Sinn, für ein mobiles Gerät seien nur wenige technische Voraussetzungen nötig. "Wir würden uns eine Zusammenarbeit mit einer der beiden ortsansässigen Banken wünschen."