8. Juni 2018, 22:01 Uhr Neues Projekt Gemeinsam gegen Ausgrenzung

Mit einem neuen Projekt will die Jugendarbeit im Landkreis junge Leute darin bestärken, sich von Ausgrenzung und Diskriminierung nicht unterkriegen zu lassen. Das Projekt "Talk" soll ihre eigenen Potenziale entfalten und die Jugendlichen gegenseitig bestärken. Veranstalter sind die Kreisjugendpflege Dachau, der Zweckverband Jugendarbeit, der Kreisjugendring, die Stadt Dachau, die Tanzschule Meet & Dance sowie das Projekt Samba der Caritas. Das Projekt ist besonders für Jugendliche konzipiert, die eine Form von Ausgrenzung erfahren, etwa wegen ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder einer Behinderung. In künstlerischen Workshops (Theater, Rap, Tanz, Video) können die Jugendlichen Themen aufgreifen, die sie beschäftigen. Das Angebot ist kostenlos. Am Mittwoch, 20. Juni um 18 Uhr, findet eine Auftaktveranstaltung im Jugendzentrum Süd, Klagenfurter Platz 1, in Dachau statt.