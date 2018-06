1. Juni 2018, 22:00 Uhr Neue Gruppe im Landkreis Junge Vogelschützer

Die Kreisgruppe Dachau des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) wird eine Gruppe für Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren gründen. Die Gruppe wird sich einmal im Monat für etwa zweieinhalb Stunden treffen und soll den Kindern spielerisch Kenntnisse über die verschiedenen Arten in der Tier- und Pflanzenwelt vermitteln. Das erste Treffen findet am Freitag, 20. Juli, 15 Uhr statt, im Bauwagen des AWO-Kindergartens an der Schinderkreppe neben dem Stadtweiher. Anmeldungen sind bis zum 12. Juli per E-Mail an info@lbv-dachau.de möglich.