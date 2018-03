12. März 2018, 22:04 Uhr Naturschutzjugend Junge Bodenforscher

Es gibt noch freie Plätze für ein erlebnisreiches Freizeit-Seminar in Freising rund um das Thema Boden.

Die Naturschutzjugend Bayern bietet noch freie Plätze für ein erlebnisreiches Freizeit-Seminar in Freising rund um das Thema Boden in den Osterferien an. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 13 Jahren können sich auf die Spuren von Regenwürmer begeben und zu echten Bodenforschern werden. Dabei nehmen sie zusammen mit Experten vom Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz in Freising die Schätze und Geheimnisse der Erde genau unter die Lupe und untersuchen das vielfältige Leben im Boden. Was ist Boden überhaupt und warum ist er so wichtig für uns? Um das herauszufinden, werden sie im Boden graben, ihn zerkrümeln und sieben und die winzigen Bewohner schließlich im Mikroskop entdecken. Das Seminar findet vom 5. bis 7. April in Freising statt, übernachtet wird im Naturfreundehaus Freising in Marzling. Der Preis beträgt 70 Euro, für LBV-Mitglieder 60 Euro, und beinhaltet Unterkunft und Verpflegung. Anmeldungen unter naju-bayern@lbv.de bis zum 23. März. Die Leitung hat Esther Schönberger. Nähere Informationen über die Naturschutzjugend im Landesbund für Vogelschutz und das Seminar gibt es unter www.naju-bayern.de.