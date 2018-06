15. Juni 2018, 22:00 Uhr Nachruf Trauer um Franz Mihatsch

Der frühere Bereitschaftsleiter hat die Ortsgruppe Karlsfeld des Bayerischen Roten Kreuzes 1952 mitgegründet.

Nach langer schwerer Krankheit ist Franz Mihatsch gestorben. Der 86-Jährige hat die Ortsgruppe Karlsfeld des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) 1952 mitgegründet und groß werden lassen. Von 1962 bis 1973 war Mihatsch Bereitschaftsleiter. Dann erlitt er einen Herzinfarkt und musste kürzer treten. Von 1985 bis 1997 wurde er wieder an die Spitze der Karlsfelder BRKler gewählt. Durch seinen Faible für Großraum-Rettungswagen prägte Mihatsch die Gruppe wie kein anderer. Der Karlsfelder war in den Reparaturwerkstätten von MAN beschäftigt. Als er eines Tages einen Bus ohne Motor an der Versuchsstrecke stehen sah, bat er die Firma ihn mitnehmen zu dürfen. Beim BRK wurde er fortan immer für die Einsätze beim Siedlerfest genutzt. Ein Traktor brachte den Bus zur Festwiese. 1983 rüstete Mihatsch auf. Er kaufte einen alten Versuchsbus von MAN mit Tragehalterungen. So wurden die Karlsfelder ins Katastrophenkonzept aufgenommen. Bis 2003 war der Bus der Mittelpunkt der BRKler, dann musste er verschrottet werden. Mihatsch organisierte einen neuen, der bis dahin von MAN als Reparaturbetreuungsfahrzeug eingesetzt worden war. Er hatte vier Werkbänke und eine Küche mit acht Sitzen. Wie gemacht für die Retter aus Karlsfeld. Diese warfen die Werkbänke hinaus und installierten eine Liege für Kranke und Verletzte. Insgesamt 160 Einsätze sind die Sanitäter damit gefahren. "Wir waren auch bei der Fußballeuropameisterschaft in Innsbruck 2008", erinnert sich Bernd Wanka, der 1997 die Nachfolge von Mihatsch antrat und Bereitschaftsleiter der Karlsfelder BRKler wurde. Gemeinsam mit Mihatsch kümmerte er sich um die Truppe. Bis zum Schluss sei der 86-Jährige immer noch dabei gewesen, habe viel organisiert und war aktiv, sagt Wanka. "Er konnte wahnsinnig hartnäckig sein bis hin zum Lästigsein, wenn er etwas wollte. Keiner weiß das so gut wie Bürgermeister Stefan Kolbe und sein Vorgänger Franz Nustede." Mihatsch war mit Leib und Seele BRKler. Auch den DLRG gründete er in Karlsfeld mit. "Er war sehr sozial", erinnert sich Wanka. Am Mittwoch, 20. Juni, wird er um 10 Uhr am Karlsfelder Friedhof beigesetzt.