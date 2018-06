6. Juni 2018, 21:59 Uhr Musik in der Tennishalle Auf die Pauke hauen

Norbert Siegl feiert das 35-jährige Bestehen seiner Dachauer Schlagzeugschule Drums mit internationalen Stars der Szene

Es soll eine Feier mit Freunden werden, sagt Norbert Siegl. An diesem Samstag, 9. Juni, feiert er das 35-jährige Bestehen seiner Dachauer Schlagzeugschule Drums und die Liste seiner Freunde kann sich sehen lassen.

Dazu gehört etwa Claus Hessler, Präsident des Vereins Percussion Creativ, in dem Siegl zehn Jahre lang Beirat war. Hessler zählt zu den besten Schlagzeugern Deutschlands, unterrichtet an der Popakademie in Mannheim und der Hochschule für Musik in Frankfurt. Hessler spielt "open handed", ohne das Überkreuzen der Hände, für seinen individuellen Stil ist er bekannt. Hessler hat auch schon mehrmals Workshops in Siegls Schule angeboten. Aus den Niederlanden reisen die Drumbassadors - René Creemers und Wim de Vries - an. Auf diese freut sich auch schon Norbert Siegls im Dachauer Land bekanntester Schüler Christian Benning. Geplant ist, dass die Musiker auch alle gemeinsam ein Stück spielen. Dazu kommt noch der Heavy-Metal-Drummer Dirk Brand. Außerdem kündigt Norbert Siegl noch einen Überraschungsgast an. Auch einen früheren Schüler. "Das größte Talent, das ich unterrichtet habe." Doch der Schüler ging später andere Wege.

Siegls derzeitige Schüler werden den Auftakt machen mit amerikanischen Märschen. Etwa 60 Schüler werden zur Zeit im Drums unterrichtet. Nicht mehr so viele wie früher. Siegl selbst unterrichtet derzeit nur die Erwachsenen. Wie viele Vereine oder andere Musikschulen kritisiert er, dass Kinder und Jugendliche im Gymnasium zu sehr gefordert sind, zu enge Terminpläne und kaum noch Freizeit haben. "Mit dem G9 wird das hoffentlich wieder anders", sagt er. Zehn Jahre sei das ideale Alter, um mit dem Schlagzeugspielen anzufangen, sagt Siegl. Es ist exakt das Alter des Übertritts auf die weiterführenden Schulen. Oft fangen Kinder aber früher an und hören dann, wenn die Schule zuviel Raum einnimmt, wieder auf.

Seit Wochen bereitet Siegl sein großes Jubiläumsfest vor. Seit die Schule ihren 15. Geburtstag hatte, feiert er die Jubiläen in Fünf-Jahres-Schritten. In diesem Jahr in der Tennishalle des TSV Dachau 1865 an der Alten Römerstraße 45. Er hat sie mit Teppichboden ausgelegt und eine 60 Quadratmeter große Bühne aufgebaut. "Die Akustik ist ausgezeichnet." Außerdem hat er sein ganzes großes über Deutschland hinausreichendes Musiker-Netzwerk aktiviert und zumindest aus ganz Süddeutschland werden einige Gäste eintreffen.

Selbst spielen will Siegl nicht. "Ich kann die ganz Großen unterrichten, aber nicht mit ihnen mithalten", sagt er bescheiden. Er freut sich aufs Zuhören. Sein Erfolg sind seine Schüler und seine Gäste.

Beginn 16 Uhr. www.drums-siegl.de