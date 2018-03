14. März 2018, 22:14 Uhr Multivisionsshow Von Aussteigern und Schafscherern

Sieben Monate lang ist Globetrotter und Reisejournalist Dirk Bleyer durch Neuseeland gereist und hat eindrucksvolle Bild- und Tonaufnahmen vom schönsten Ende der Welt mitgebracht. In der Veranstaltungsreihe fernweh-av zeigt er am Dienstag, 20. März, von 19.30 Uhr an im Ludwig Thoma Haus in der Dachauer Altstadt eine Multivisionsshow. Er zeigt die zwei nebeneinander existierenden Kulturen der Polynesier und Europäer sowie Landschaften, die gegensätzlicher nicht sein können: tropische Regenwälder und eisige Gletscher, Hochgebirge und Südseestrände. Bleyer begegnet Delfinen, Pinguinen und seltenen Seelöwen. Er erzählt spannende Geschichten vom Drehort des Kinofilms "Herr der Ringe", von Aussteigern sowie Schafscherern und von eigenen Erfahrungen, beispielsweise was ein Höhenkranker bei einem Bungysprung durchmacht. "Der Vortrag ist eine perfekte Mischung aus Bildern, Originalton, Musik und Live-Kommentar", heißt es in der Ankündigung. Die Vorträge von Dirk Bleyer wurden für herausragende Qualität mit dem begehrten Prädikat "Leicavision" ausgezeichnet. Nur zwölf Referenten tragen diesen Titel weltweit, welches den exzellenten Fotografen und den brillanten Vortragsreferenten gleichermaßen ehrt. Der Bildband zum Vortrag "Neuseeland" ist im Verlag Art & Adventure erschienen.

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 14,50 Euro und sind online erhältlich unter www.fernweh-av.de, oder bei der Dachauer Rundschau, oder telefonisch unter 0170/735 52 85. An der Abendkasse kosten die Karten 16 Euro.