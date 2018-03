13. März 2018, 22:01 Uhr München/Petershausen Streit im Regionalexpress eskaliert

Zu einem gewalttätigen Streit im Regionalexpress zwischen München und Ingolstadt wurde die Bundespolizei am Montagabend nach Petershausen gerufen. Ein 32 Jahre alter und ein 41 Jahre alter Mann waren gegen 22 Uhr aneinander geraten. Nachdem sich die beiden verbal beleidigt hatten, soll der 32-Jährige aus Pfaffenhofen angetäuscht haben, den 41-Jährigen aus Geisenfeld mit einer leeren Getränkedose schlagen zu wollen. Zuvor soll dem Aggressor ein Klappmesser aus seiner Kleidung gefallen sein. Der Ältere soll sich zur Wehr gesetzt und dem Jüngeren mit einem Arbeitssicherheitsschuh mit Stahlkappe ins Gesicht getreten haben. Dadurch erlitt der 32-jährige eine Schwellung am linken Auge, die vom Rettungsdienst untersucht wurde. Während der 41-Jährige nach der polizeilichen Untersuchung seinen Weg fortsetzen konnte, musste der aggressivere 32-Jährige mit zur Wache an den Münchner Hauptbahnhof. Beide Männer hatten nicht getrunken, jedoch schlug bei dem Jüngeren ein Drogentest positiv an. Bei ihm wurden 0,60 Gramm Cannabis gefunden. Die Bundespolizei hat strafrechtliche Ermittlungen gegen beide Männer aufgenommen.