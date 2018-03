20. März 2018, 21:58 Uhr München SZ-Verlosung: Explosive Lebensfreude

Energiegeladen und heiß, leidenschaftlich und sinnlich, akrobatisch, dynamisch - und tänzerisch perfekt: Nach vier ausverkauften Tourneen kommt die Tanzperformance Ballet Revolutión vom 17. bis 22. April in den Circus Krone. Mit neuen Choreografien und vielen Nummer Eins-Hits liefert die Tanzsensation genau das, was sie weltweit so unverwechselbar macht: Tanz und Lebensfreude direkt aus Kuba. Auf Kuba gehört der Tanz zum Leben wie die Luft zum Atmen. Lebenslust und Bewegungsfreude verleihen den Tänzern der Insel das gewisse Etwas - das einzigartige kubanische Bewegungsgefühl. Die Tänzer vereinen waghalsige Sprünge und sinnliche Moves zwischen Ballett und Streetdance zu einem eigenwilligen Ganzen. Angefeuert wird die Tanzcompany von der siebenköpfigen Live-Band mit internationalen Nummer Eins-Hits aus Pop, R&B und Hip-Hop sowie kubanischen Rhythmen. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Dienstag, 17. April, 20 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 21. März, in der Zeit von 11.30 bis 11.40 Uhr unter Telefon 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Aus welchem Land kommen die Tänzer und Musiker? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.