17. Juni 2018, 21:51 Uhr Montessorie-Lehre Petershausen plant neuen Kindergarten

Nach intensiven Beratungen hat der Gemeinderat Petershausen einen Vorschlag der Elterninitiative Kindergarten aufgegriffen: Auf der Grundlage eines von der Elterninitiative vorgearbeiteten Konzepts, das in weiten Teilen auf der Montessori-Lehre basiert, will sich das Gremium vorrangig darauf konzentrieren, dass die Betreuungsplätze im laufenden Betreuungsjahr sichergestellt sind. "Wann immer dies für die Lebensführung erforderlich ist, wird unseren Familien die Sicherheit gegeben, einen Kindergartenplatz in Anspruch zu nehmen", heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. "Kern des Konzeptes werden eine intensive Einbindung der Elternschaft in das Geschehen und die weitere Entwicklung des Kindergartens sein. Der neue Kindergarten ist explizit eine notwendig gewordene Ergänzung des bestehenden Angebots für Kinderbetreuung in unserer Gemeinde." Über Ansprechpartner, Konzept und Möglichkeiten zur Anmeldung informiert das Rathaus, sobald das Betreuungsteam komplett ist. Die Gemeinde wird den Familien voraussichtlich von 1. September an in eigener Trägerschaft diese zusätzliche Kindergartenbetreuung anbieten.