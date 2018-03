8. März 2018, 21:55 Uhr Mitten in Karlsfeld Laubbläser zweckentfremdet

Während Hoffmann von Fallerslebens Deutschlandlied gendergerecht modernisiert werden soll, sind andere seiner Verse zeitlos - nur an den Laubbläser, der im Frühling zum Rollsplittbläser wird, dachte der Dichter noch nicht

Kolumne von Walter Gierlich

Der Dichter der deutschen Nationalhymne, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, ist momentan wieder einmal groß im Gespräch. Schrieb der alte Chauvi doch im Deutschlandlied von "brüderlich" und "Vaterland", was jetzt die Gleichstellungsbeauftragte des Bundesfamilienministeriums Kristin Rose-Möhring auf den Plan gerufen hat, die den Text gerne geschlechtsneutral umformulieren würde. "Bundesstaat" sei demnach gerechter als das alte "Vaterland".

An anderen Versen des Dichters (1798-1874), dessen Deutschlandlied erst lange nach seinem Tod, 1922, zur Hymne wurde, wäre hingegen eine Veränderung völlig unnötig. Andere seiner Balladen sind so zeitlos wie die immer wieder kehrenden Jahreszeit, die sie beschreiben. Außer man empfände die erste Zeile als einseitige politische Anspielung: "Grüner Schimmer spielet wieder/Drüben über Wies' und Feld./Frohe Hoffnung senkt sich nieder/Auf die stumme trübe Welt./Ja, nach langen Winterleiden/Kehrt der Frühling uns zurück,/Will die Welt in Freude kleiden,/Will uns bringen neues Glück." Freude und Glück bringt die "Frühlings Ankunft", wie der Titel des Gedichts lautet, unter anderem ganz sicher Eisdielen-Betreibern, vor deren Läden sich lange Schlangen bilden, sobald sich die Sonne hinter den Wolken hervorwagt. Vogelfreunde dürfen sich über morgendliche Gesänge freuen, Blumenliebhaber können bereits die aufgeblühten Krokusse bestaunen. Dass der Lenz bald da sein muss, war jüngst auch am Karlsfelder Bruno-Danzer-Platz zu sehen und vor allem zu hören, wo ein Bauhofmitarbeiter einen Laubbläser zweckentfremdet nutzte und mit Höllenlärm den nicht mehr als Schutz vor Glatteis benötigten Splitt zusammen häufte.

Doch bei einem Blick in Nachbars Garten wird die Hochstimmung über das Ende der arktischen Kälte arg eingetrübt und von Wehmut und Trauer abgelöst. Stand doch dort wochenlang ein stattlicher Schneemann mit eisernem Hut und hölzernen Armen. Doch vor einigen Tagen begann er dahin zu schmelzen wie die Umfragewerte der SPD in jüngster Zeit. Inzwischen ist nur noch ein kümmerlicher Rest vorhanden - es wird eindeutig Zeit für Grünes.