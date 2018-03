5. März 2018, 22:01 Uhr Mitten in Dachau Videobotschaften von Volker C. Koch

Die Dachauer SPD hat im Netz einen neuen Kommunikationskanal zum Bürger eingerichtet und gibt sich damit gleichzeitig hip und bürgernah

Kolumne von Viktoria Großmann

Bürgernähe ist das Stichwort der CSU. Die sitzt an jedem Stammtisch und lässt sich überall blicken, wo gefeiert wird. Keine Party ohne die CSU. Transparenz hingegen ist ein Lieblingsthema des Bündnis für Dachau. Wo immer etwas nicht völlig glasklar ist, wittert das Bündnis eine Verschwörung. Auch beim Digitalen ging und geht das Bündnis voran. Als erste hatte die Fraktion einen Blog, der genauso wie ihre Facebook-Seite im Vergleich mit denen anderer Stadtratsfraktionen immer am gepflegtesten ist. Die CSU hat auch einen Blog, bummelt aber meist ein bisschen hinterher. Die Grünen sind nicht die größten Facebook-Fans, und wer von den anderen Fraktionen etwas wissen will, greift am besten zum Telefonhörer.

Die SPD macht dem Bündnis für Dachau und der CSU Konkurrenz. Seit Sören Schneider sich um alles Fortschrittliche in der Partei kümmert, hat der Ortsverein eine stets aktuelle Homepage, auf der sich fein geordnet die Großtaten der SPD nachvollziehen lassen: vom Antrag auf Einbahnstraßenregelung in der Altstadt von 2002 bis zum Antrag auf Bücherrückgabeautomaten 2017. Wobei letzterer erfolgreich war. Nun hat die Dachauer SPD etwas Neues entdeckt: Videobotschaften. Das ist digital, das ist hip, das ist total viral und auch noch bürgernah. Zumindest in eine Richtung. Wer es sich noch nicht dachte, kann sich überzeugen, dass Volker C. Koch tatsächlich Motorradbilder an den Wänden hat. Der Verkehrsreferent und Hobby-Biker ist der erste, der sich auf diese Weise ins Netz wagt und Auskunft über den Verlauf einer Sitzung des Bau- oder Umweltausschusses gibt. Das haben sich immerhin schon 117 Personen angeschaut. Nur böse Menschen überlegen jetzt, ob die SPD Dachau überhaupt so viele Mitglieder hat. Auf jeden Fall sind es mehr, als auf die Zuschauerplätze im Alten Sitzungssaal passen.