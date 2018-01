1. Januar 2018, 21:47 Uhr Mitten im Landkreis Die ganz große Kooperation









Was wäre, wenn Militär und ADAC Vorbild für alle wären

Kolumne von Walter Gierlich

In den vergangenen zwölf Monaten hat es ja zahlreiche seltsame Meldungen gegeben. Die kurioseste jedoch erreichte uns kurz vor dem Ende des abgelaufenen Jahres: Die Bundeswehr schickt ihre Hubschrauberpiloten künftig zur Ausbildung zum ADAC. Das klingt so absurd, als würde der Bauernverband seinen Mitgliedern anschaffen, Ackerbau bei den Kleingartenvereinen zu lernen.

Oder ist das vielleicht der Anfang einer ganz großen Kooperation zwischen den Streitkräften und dem Automobilclub? Bekanntlich besitzt die deutsche Armee nicht nur funktionsuntüchtige Helikopter, sondern eine ganze Menge weiteres marodes Kriegsgerät - von Panzern und U-Booten bis zu Transportflugzeugen, die sogar schon mal den Dienst versagen, wenn sie die Verteidigungsministerin befördern sollen. Und ja, genau: Umgekehrt hat der ADAC seine berühmten "Gelben Engel", die noch jede streikende Pannenkarre zum Laufen bringen. Warum nicht auch die Schiffe, Fahrzeuge und Düsenjäger von Marine, Heer und Luftwaffe?

Nun muss es sicherlich nicht allein bei einer Zusammenarbeit zwischen Militär und Autolobby bleiben. Auch im Landkreis ist manche Kooperation denkbar. So könnte etwa die Helios-Konzernleitung, statt nur auf ihre Finanzverwalter zu hören, sich aneignen, was Pflegekräfte und Patienten von den Leistungen der firmeneigenen Kliniken halten und wie man diese verbessern könnte. Kreisräten stünde es nicht schlecht an, bei der Planung von Schutzgebieten neben den Ratschlägen von Landwirten auch die von Naturschützern zu befolgen. Und die CSU und ihr künftiger bayerischer Ministerpräsident täten gut daran, in der Migrationsfrage nicht den Fremdenfeinden der AfD nachzulaufen, sondern sich auf ihre christlichen und sozialen Wurzeln zu besinnen und sich mehr nach denen zu richten, die mit den Geflüchteten am meisten vertraut sind: den Ehrenamtlichen aus den Helferkreisen.