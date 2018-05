31. Mai 2018, 21:50 Uhr Mittelschwer verletzt Frau prallt mit ihrem Pkw gegen einen Baum

Eine Münchnerin ist mit ihrem Pkw auf der Pellheimer Straße in Dachau verunglückt und mittelschwer verletzt worden. Der Polizei zufolge verlor die 48-Jährige am Dienstag um 16.10 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in das Amperklinikum Dachau gebracht. Ein Abschleppdienst barg den Unfallwagen, der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.