7. März 2018, 22:00 Uhr Mittelschule Indersdorf Kinderoper "Brundibár"

In Zusammenarbeit mit dem Theater an der Würm und vielen jugendlichen Sängern aus dem Landkreis Dachau bringt das Dachauer Jugend-Sinfonie-Orchester die Kinderoper "Brundibár" von Hans Krása auf die Bühne. Der zeitgeschichtliche Hintergrund des Stücks, das am Sonntag, 11. März, um 16 Uhr in der Aula der Mittelschule Markt Indersdorf aufgeführt wird, verbindet Musik mit Politik und Geschichte. Die rund 45-minütige Oper wurde im Konzentrationslager Theresienstadt mehr als 50 Mal gespielt. Zu Beginn der Veranstaltung spielt das Dachauer Jugend-Sinfonie-Orchester Filmmusik aus "Pearl Harbor" und "Schindlers Liste". Die Premiere fand bereits im Januar im NS-Dokumentationszentrum in München statt. Eintritt zwölf Euro, für Kinder neun.