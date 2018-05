23. Mai 2018, 22:44 Uhr Mit Marterpfahl Indianertage in der Stadtbücherei

In der Stadtbücherei Dachau finden von Montag bis Dienstag, 28. bis 29. Mai, wieder ganztägig die beliebten Motto-Tage statt. Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der amerikanischen Ureinwohner. An beiden Tagen haben Kinder die Möglichkeit, an Lesungen teilzunehmen, Indianerschmuck und -ausrüstung zu basteln und diverse Indianerspiele kennenzulernen. Großes Highlight ist das Indianerquiz gegen Oberbürgermeister Florian Hartmann am Montag um 16.15 Uhr. Für den Verlierer hat die Stadtbücherei Dachau einen Marterpfahl vorbereitet. Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen gibt es unter open.dachau.de. Einzelne Veranstaltungen sind bereits für Kinder ab vier Jahren geeignet. Bei allen Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Telefon 08131 / 75-48 40 oder persönlich in der Hauptstelle.