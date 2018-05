22. Mai 2018, 21:45 Uhr Mit Experten unterwegs Spaziergang durch die heimische Natur

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Dachauer Forums und der Katholischen Landvolkshochschule Petersberg "Wieder mehr Artenvielfalt - global.regional.lokal" findet am Freitag, 8. Juni, von 16 bis 19 Uhr ein gemeinsamer Spaziergang mit Experten statt. Sybille Hein von der Unteren Naturschutzbehörde am Dachauer Landratsamt und Förster Franz Knierer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck begleiten die Teilnehmer und zeigen ihnen heimische Pflanzen und Tiere.

Was macht diesen Spaziergang so besonders? Mit der Veränderung der Landschaft seit der letzten Eiszeit haben sich Flora und Fauna im Dachauer Land ständig gewandelt. Die Experten erklären die Gründe für die Veränderungen und stellen diese Dynamik anschaulich dar. So werden Herausforderungen und Chancen für den Erhalt der Artenvielfalt in der heimischen Kulturlandschaft deutlich. Treffpunkt für den Start des Spaziergangs ist der Petersberg, Äußerer Parkplatz Oberes Haus. Teilnehmer sollen sich beim Dachauer Forum unter Telefon 08131 / 99688-0 oder per E-Mail an info@dachauer-forum.de anmelden.