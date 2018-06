19. Juni 2018, 22:11 Uhr Mit dem Auto Von Rehen erschreckt im Graben gelandet

Von einigen Rehen erschreckt, kam ein 54 Jahre alter Autofahrer am späten Montagabend auf der Münchner Straße in Hilgertshausen ortseinwärts von der Straße ab und prallte frontal gegen eine Betonröhre in einem Sickergraben. Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr. Der Mann verletzte sich leicht, am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. "Die Rehe verließen die Unfallstelle unverletzt ohne sich weiter um das Geschehen zu kümmern", teilt die Polizeiinspektion Dachau mit.