19. Juni 2018, 22:11 Uhr Mischwälder Bäume fällen lernen

Forstamt bietet Schulung für Waldbesitzer an

Eine Schulung für Waldbesitzer vom Sämling bis zur Erstdurchforstung bieten die Förster vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck zusammen mit der Waldbauernvereinigung Dachau e.V. an. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 21. Juni. Die eintägige, kostenfreie Schulung vermittelt interessierten Waldbesitzern fundierte Kenntnisse von der Pflege bis zur Erstdurchforstung in Mischwäldern. Der von den Beratungsförstern vermittelte theoretische Teil im Wald wird sofort am Objekt in Kleingruppen unter Anleitung eines gelernten Forstwirtschaftsmeister praktisch umgesetzt. Er zeigt sichere und arbeitsschonende Pflege- und Fälltechniken. Die Waldbauernvereinigung erläutert eventuelle Vermarktungsmöglichkeiten und mögliche Unterstützung durch örtliche Unternehmer. Die Teilnehmer müssen wetterfeste Waldkleidung und unbedingt einen Schutzhelm mitbringen und sollten eine Brotzeit dabeihaben. Treffpunkt am Mittwoch, 27. Juni, ist an der Wasserreserve Deutenhausen in der Gemeinde Bergkirchen. Genaue Koordinaten bekommen die Teilnehmer bei der Anmeldung. Beginn um 9 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Bis zu 16 Waldbesitzer können pro Kurstermin teilnehmen. Verbindlich anmelden können sich Interessierte bei Lisa Schubert vom Forstrevier Markt Indersdorf unter Telefon 08136/983253 oder Franz Knierer vom Forstrevier Odelzhausen unter Telefon 08134/5015.