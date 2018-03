2. März 2018, 22:04 Uhr MD-Papierfabrik Hürden-Dauerlauf

Für die Konversion des Geländes braucht die Stadt einen langen Atem

Die kulturelle Nutzung der MD-Papierfabrik - genauer gesagt des denkmalgeschützten Teils an der Ludwig-Thoma-Straße - ist technisch machbar und sie ist politisch gewollt; jedenfalls ist das das aktuelle Stimmungsbild im Stadtrat. Von der Idee zur Umsetzung ist es aber noch ein sehr weiter Weg: In der Machbarkeitsstudie findet sich ein Zeitplan, wonach der umgebaute Komplex mit Museumsforum und Dachauer Jugendkulturzentrum bereits im Jahr 2025 eröffnet werden könnte. Doch das ist ein Zeitplan, der unter der Annahme idealer Bedingungen erstellt wurde, die es in der Realität nie gibt, und schon jetzt wäre man nach dem Fahrplan zwei Jahre in Verzug.

Die nächste große Hürde steht schon in diesem Jahr an: der Kauf der alten Fabrikhallen. Derzeit wird noch der Verkehrswert ermittelt, aber man muss kein Fachmann sein, um voraussagen zu können, dass es um eine Summe gehen wird, die die Stadt nicht mal eben aus der Portokasse bezahlen kann. Danach soll es einen Architektenwettbewerb geben, in dem die bislang recht groben Pläne deutlich verfeinert werden. Ob man dann binnen zwei Jahren einen rechtsgültigen Bebauungsplan auf die Beine stellen kann, erscheint fraglich. Vom Immissionsschutz über den Denkmalschutz bis zur Verkehrsanbindung und den Stellplätzen sind noch viele knifflige Probleme zu lösen.

Dann kann es mit den Bauarbeiten aber immer noch nicht losgehen. In der langen Zeit ihres Betriebs sind von der Papierfabrik einige Altlasten ins Erdreich gelangt. Wie schwer die Kontamination ist und wie aufwendig die Sanierung, kann man mit letzter Sicherheit erst sagen, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist. Das Gutachten rechnet mit zwei Jahren, die diese Arbeiten in Anspruch nehmen. Das kann stimmen oder auch nicht. Ein Baubeginn im Jahr 2024 wie in der Studie skizziert wäre fast ein Wunder; wenn es 2030 klappen würde, könnte man schon sehr zufrieden sein. Das hieße nämlich auch, dass keiner gegen das ambitioniert Umbauvorhaben geklagt hat.