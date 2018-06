17. Juni 2018, 21:51 Uhr Markt Indersdorf Vortrag zu Heilpflanzen im Sommer

Die Heilpraktikerin Veronika Kürzinger hält am Montag, 25. Juni, im Pfarrheim Langenpettenbach einen Vortrag zum Thema "Heilpflanzen im Sommer". Die Teilnehmer erfahren alles Wissenswerte über heilsame Sommerpflanzen und deren Einsatz in der Hausapotheke oder Küche. Bei gutem Wetter wird die Veranstaltung in den Pfarrgarten verlegt. Anmeldung beim Bund Naturschutz Indersdorf per Mail an bn-indersdorf@web.de oder info@vk-naturheilpraxis.de, telefonisch unter 0176 / 61 27 33 13. Beginn ist um 19.30 Uhr.