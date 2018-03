12. März 2018, 22:04 Uhr Markt Indersdorf Heimatverein erhält historische Kinostühle

Der Heimatverein Indersdorf trifft sich am kommenden Montag, 19. März, um 19 Uhr zu seiner Jahreshauptversammlung im Augustiner Chorherrenmuseum. Im Anschluss an die Versammlung wird der hebräische Dokumentarfilm "Dornenkinder" mit deutschem Untertitel gezeigt. Die Dokumentation handelt vom Besuch einer Kibbuzgruppe im Kloster Indersdorf. Nach der Filmvorführung erfolgt eine Übergabe von Kinostühlen aus dem während der Besatzungszeit betriebenen ehemaligen Kino in der Klostergaststätte an den Heimatverein.