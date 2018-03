7. März 2018, 22:00 Uhr Markt Indersdorf Büchermarkt des Heimatvereins

Der große Büchermarkt des Indersdorfer Heimatvereins findet heuer zum 16. Mal statt. Der Erlös kommt der Renovierung und dem Erhalt des Mesnergebäudes und des Museums im Augustiner-Chorherrenstift zugute. Der Büchermarkt findet am Wochenende vor Ostern am Samstag, 24. März, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 25. März, von 10 bis 16 Uhr in der Aula der Mittelschule Markt Indersdorf am Wittelsbacher Ring statt. Etwa 25 000 Bücher der verschiedensten Genres werden angeboten, darunter Romane, Krimis, Sach-, Koch- und Backbücher, Reiseführer und Testaufgaben für Schulabschlüsse. Auch Jugendliteratur ist beim Büchermarkt zu finden. Fremdsprachige Bücher, DVDs, Musik- CDs und Spiele runden das Angebot ab. Besondere Schätze können Historiker und Hobbyforscher im Antiquariat entdecken. In der Cafeteria-Ecke gibt es Kaffee, Tee, Kuchen und kleine Erfrischungen für die Besucher.