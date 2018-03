12. März 2018, 22:04 Uhr Maria Noichl Der Alltag einer Europaabgeordneten

Zum schwierigen Thema Europa und die EU hat der AWO Kreisverband Dachau die Abgeordnete im Europaparlament Maria Noichl zu einem Vortrag in den Erchana-Saal des Ludwig-Thoma-Hauses gebeten. Am Donnerstag, 15. März, spricht die SPD-Politikerin zum Thema "Europa - organisierte Nachbarschaftspolitik" und erzählt, wie die Institutionen zusammenarbeiten, welche Themen derzeit im Vordergrund stehen und wie der Alltag einer EU-Abgeordneten aussieht. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten bei Sophia Hoch unter Telefon 08131/6121727 oder per E-Mail an s.hoch@awo-dachau.de.