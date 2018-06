15. Juni 2018, 10:21 Uhr Landkreis Dachau Mann rast mit VW-Bus ins Haus seiner Ex

Der 32-Jährige greift die Frau anschließend an und bedroht sie, wird aber von ihrem neuen Freund überwältigt. Polizisten nehmen ihn am Tatort in Markt Indersdorf fest.

Offenbar aus Wut und Eifersucht ist ein 32-Jähriger mit seinem VW-Bus in das Haus seiner ehemaligen Lebensgefährtin gerast und hat die 30-Jährige anschließend auch noch angegriffen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 22 Uhr in Markt Indersdorf im Landkreis Dachau.

Es war gerade dunkel geworden, als der Mann in dem dunkelblauen VW-Bus aufs Gaspedal trat und über den geschotterten Fußweg und eine Wiese auf das Haus im Ortsteil Karphofen zufuhr. Er durchbrach einen Zaun und eine Hecke, fuhr quer durch den Garten und krachte durch die Terrassentür ins Wohnzimmer.

Die Frau und ihr neuer Freund, ebenfalls 32 Jahre alt, hielten sich zu diesem Zeitpunkt in anderen Zimmern im ersten Stock auf. Als sie herbei eilten und der Angreifer aus dem VW-Bus stieg, der in der Fassade feststeckte, verlagerte sich die Auseinandersetzung schnell nach draußen in den Garten. Dort soll der Angreifer die Frau bedroht und am Hals gepackt haben. Dem neuen Lebensgefährten gelang es, den Ex mit Hilfe eines Nachbarn zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord berichtet, hatte sich das Paar getrennt, und der Mann wollte an dem Abend noch Gegenstände in dem Haus abholen. Dann jedoch sei es zum Streit gekommen. "Wenige Minuten später" habe der 32-Jährige dann den VW-Bus in das Anwesen gelenkt.

Der Angreifer ließ sich widerstandslos festnehmen und wird zur Stunde von der Polizei vernommen, macht aber selbst bisher keine Angaben zur Tat. Er hat sich einen Anwalt genommen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsversuch aus und wird Haftbefehl beantragen. In dem Haus sichern Beamte der Kripo Fürstenfeldbruck Spuren und weitere Beweismittel. Der VW-Bus wurde sichergestellt, die Staatsanwaltschaft hat bereits ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben.