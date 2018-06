18. Juni 2018, 21:52 Uhr Letzte Hoffnung Makler für den Notfall

Wie eine Fachstelle im Dachauer Rathaus versucht, Menschen zu helfen, die sich ihre Miete nicht mehr leisten können

Von Petra Schafflik, Dachau

Kurz vor Weihnachten steht eine Mutter mit drei Kindern so gut wie auf der Straße. Der Räumungstermin ist festgesetzt, eine neue Bleibe in Aussicht, aber nicht bezugsbereit. "Dann hat der Vermieter doch noch mit sich reden lassen", berichtet Inge Forster-Hauß, Leiterin der Abteilung für Sozialwohnungs- und Obdachlosenwesen bei der Stadt. Durch die Vermittlung der Fachstelle im Rathaus kann die Familie im alten Zuhause bleiben und danach direkt ins neue Heim umziehen.

Eine schöne Geschichte und Resultat der Arbeit von Verwaltungsfachleuten und Sozialpädagogen im Rathaus. Sie bemühen sich, Obdachlosigkeit in der Stadt zu verhindern. Eine Betreuung für Bürger Not, wie es sie im Landkreis so nur in Dachau gibt. Doch angesichts der Wohnungsnot werden die Erfolge seltener und die Optionen weniger. Noch vor einigen Jahren hätten hin und wieder Vermieter von sich aus ihre Wohnung der Stadt angeboten zur Vermittlung an weniger begüterte Dachauer, sagt Forster-Hauß. Doch solche Offerten "gibt es schon lange nicht mehr".

Die Aufgabe ist klar: Alle Dachauer sollen ein Dach über dem Kopf haben. Drohende Obdachlosigkeit versucht das Team von Inge Forster-Hauß daher durch Vermittlung, Beratung und Unterstützung der Betroffenen abzuwenden. Oft melden sich Menschen von sich aus im Rathaus, sobald sie eine Kündigung des Vermieters oder gar eine Räumungsklage in Händen halten. Auch das Amtsgericht informiert die Stadt über Verfahren und anstehende Räumungstermine. "Dann schreiben wir den Betroffenen und bieten einen Gesprächstermin an", sagt Forster-Hauß. Verschickt wird eine Postkarte, "weil Briefe oft nicht mehr geöffnet werden."

Das Hilfsangebot wird meistens angenommen. Vor den Mitarbeitern sitzen dann Bürger, die sich ihre Bleibe nicht mehr leisten können und wegen Mietrückständen aus der Wohnung geklagt wurden. Oder Familien, die eine Kündigung wegen Eigenbedarfs erhalten haben. Forster-Hauß und ihre Kollegen sprechen dann mit den Vermietern und versuchen zu vermitteln. Auch in die Warteliste für eine Sozialwohnung werden die Betroffenen aufgenommen. Wer durch Krankheit oder Jobverlust in Schwierigkeiten kommt, kann meist auf finanzielle Unterstützung vom Job-Center setzen. "Aber die Bearbeitung dauert oft, sodass Mietschulden in der Zwischenzeit entstehen", sagt Forster-Hauß. Da helfe nur, an die Geduld der Vermieter zu appellieren. Wenn allerdings der Räumungstermin kurz bevor stehe, "lässt sich oft nicht mehr viel erreichen."

Wenn alle Bemühungen ins Leere laufen, bringt die Stadt die obdachlos gewordenen Bürger in einer ihrer Unterkünfte unter. Aktuell leben 154 Dachauer, darunter 27 Paare oder Familien in so einem Gemeinschaftsheim oder einer einfachen Wohnung. "Dann startet die tertiäre Prävention", sagt Sozialamtsleiter Markus Haberl. Damit will die Stadt erreichen, dass Betroffene nicht dauerhaft obdachlos werden. "Wir sind oft in den Unterkünften unterwegs, kennen die Menschen und ihre Situation, unterstützen individuell", erklärt Forster-Hauß. Gerade wer arbeitet, sollte nicht in einer Obdachlosenunterkunft leben müssen. Doch manche Dachauer haben trotz Job keine Chance. Auch die Arbeit der Fachstelle, die es in der Stadt schon seit 2001 gibt, wird extrem erschwert durch die aktuelle Wohnungsnot. "Für eine Zwei-Zimmer-Wohnung waren es 200 Bewerber," sagt Forster-Hauß. Zwar gebe es nach wie vor soziale Vermieter in der Stadt, betont Amtsleiter Haberl. Aber eher selten.

Große Erwartungen ruhen auf dem vom Stadtrat aufgelegten Sozialwohnungsprogramm, das in den kommenden Jahren bis zu 200 neue, bezahlbare Unterkünfte schaffen soll. Ein Angebot, das den Mietmarkt ein wenig entspannen wird, hofft Haberl. "Jede einzelne Wohnung hilft."