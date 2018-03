9. März 2018, 22:03 Uhr Lesung für Kinder Hahn Henri sucht eine Henne

Eine Lesung für Kinder ab vier Jahren gibt es in der Gemeindebücherei Schwabhausen am Montag, 12. März, um 16.30 Uhr. Gelesen wird "Wie Henri Henriette fand" von Cee Neudert und Christiane Hansen: Henri Hahn ist Koch aus Leidenschaft. Eines Tages entdeckt er in einem Rezept eine neue Zutat: ein Ei. Henri ist sofort Feuer und Flamme, denn er spürt: Wer so ein Ei legen kann, der muss etwas ganz Besonderes sein! Er macht sich auf die Suche und erlebt dabei einige Überraschungen.