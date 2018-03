7. März 2018, 22:00 Uhr Lesung für Kinder Eine Fee will umschulen

Inge Straub liest am Donnerstag, 8. März, um 15 Uhr "Feenzauber und Schweineglück" von Sophie Schmid in der Gemeindebücherei Karlsfeld. Die gute Fee will einen anderen Beruf erlernen und meldet sich bei der Berufsberatung an. Die Geschichte ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei.