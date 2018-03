14. März 2018, 22:14 Uhr Leonard F. Seidl liest Kriminalroman

Leonard F. Seidl liest am Freitag, 16. März, um 20 Uhr in der Stadtbücherei Dachau aus seinem neuen Kriminalroman "Fronten". Darin läuft ein bosnischer Waffensammler Amok, ein "Reichsbürger" sinnt auf Rache und eine muslimische Ärztin gerät zwischen die Fronten. Dieser Kriminalroman ist inspiriert von einem wahren Fall aus dem Jahr 1988. Im oberbayerischen Dorfen erschoss ein Mann aus Jugoslawien drei Polizisten, was eine Welle fremdenfeindlicher Reaktionen auslöste. Bis heute sind nicht alle Umstände aufgeklärt. Im Anschluss an die Lesung steht Leonard F. Seidl für Fragen zur Verfügung und signiert seine Bücher. Der Eintritt ist frei.