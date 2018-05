22. Mai 2018, 21:45 Uhr Leistungsfähigste Neutronenquelle Wie der Garchinger Reaktor funktioniert

Der Forschungsreaktor Garching ist eine der leistungsfähigsten Neutronenquellen weltweit. Er dient einerseits der Forschung, andererseits wird er für die Produktion von radioaktiven Isotopen verwendet. Die Volkshochschule Altomünster bietet dazu einen Vortrag und eine Führung durch das Garchinger Gelände an. Den Einführungsvortrag, der die Grundlage für die Führung bildet, hält Professor Hans-Joachim Geisweid am Freitag, 1. Juni, von 19 bis 21 Uhr in der Volksbank Raiffeisenbank Altomünster (Eingang Rückseite). Der Vortrag soll die Grundlagen über den Bau der Materie und die Arbeitsweise eines Reaktors vermitteln, um die relativ anspruchsvolle Führung durch Mitarbeiter des Reaktors verstehen zu können. Schwangere oder stillende Frauen haben keinen Zutritt zum Kontrollbereich, Kameras oder Mobiltelefone sind nicht erlaubt. Die Führung in der Forschungs-Neutronenquelle am Freitag, 8. Juni, um 13.45 Uhr ist kostenfrei. Die Teilnahmegebühr von acht Euro deckt lediglich den Verwaltungsaufwand der Volkshochschule. Eine Anmeldung zur Führung ist zwingend erforderlich und muss unter Angabe der Personalien am Vortragsabend erfolgen. Teilnehmer müssen einen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Anmeldungen unter Telefon 08254/2462 oder www.vhs-altomuenster.de.