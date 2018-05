31. Mai 2018, 21:50 Uhr Leistung auch bei Tod Garstiges Märchen

Trauer als Leistung - Expertin räumt mit einem Mythos auf

Das Märchen von der Trauerverarbeitung - so heißt der Titel zu einem interaktiven Vortrag, der am Donnerstag, 7. Juni, um 19.30 Uhr im Adolf-Hölzel-Haus in Dachau gehalten wird. Der Elisabeth-Hospizverein Dachau hat Monika Müller, renommierte Fachbuchautorin, Therapeutin sowie Herausgeberin des Fachmagazins "LEIDfaden" für diese Veranstaltung gewonnen. Früher oder später kommen alle Menschen mit diesem Thema in Berührung - und dann werden sie neben dem Schmerz über den Verlust eines geliebten Menschen auch mit der häufig schrägen Reaktion der Umwelt konfrontiert werden.

Trauer "bewältigen, überwinden, beenden" - das sind Forderungen, die von der Gesellschaft an Menschen, die mit einem Verlust leben, gestellt werden. Gerade so, als könnte man Trauer erledigen und zu den Akten nehmen. Ist es doch gerade die Untröstlichkeit, die den Verlust kostbar macht und das Verlorene in seiner Einzigartigkeit und Unwiederbringlichkeit wertschätzt und erhöht, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Wie den Ansprüchen von Verarbeitung zu begegnen ist, betrachtet Monika Müller in ihrem Vortrag, nach dem auch Fragen gestellt werden können. Es wird beleuchtet, welches innere Wissen trauernde Menschen vom Umgang mit Verlusten und fortdauernden (Ver)Bindungen haben und wie die Begleiter auf diese Weisheit hören und sie in ihrer Arbeit anwenden können.