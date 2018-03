9. März 2018, 22:03 Uhr Leierkasten Restkarten für Kindertheater

Für die Figurentheaterstücke mit Margrit Gysin im Rahmen des Kinder-Leierkastens gibt es noch Karten. "Es war einmal" wird am Sonntag, 11. März, um 15.45 Uhr in der Friedenskirche Dachau aufgeführt, "Das bucklige Männlein" um 17.15 Uhr. Auch für die Vorstellung des Theater Miamou aus Berlin "Das Versteck - ein Märchen vom Suchen und Finden" am Freitag, 16. März, um 15.30 Uhr ist noch nicht ausverkauft. Die Handlung des Stücks für Kinder ab fünf Jahren: Die Königstochter lässt verkünden, sie wird nur den heiraten, der sich so gut versteckt, dass sie ihn durch keines ihrer zwölf Fenster entdeckt. Scharen von Bewerbern strömen zum Schloss. Doch selbst die Stärksten und Klügsten unter ihnen werden von der Königstochter schnell gefunden. Nur einer kümmert sich um all das nicht: den Jungen mit dem Hut. Er liebt Vögel und Fische, den See und die Berge. Das will sie so einfach nicht hinnehmen. Sie gibt den Befehl: auch er soll sich verstecken. Er aber kennt Verstecke, die sie selbst von ihrem Glasturm herab kaum entdecken kann. Eine Geschichte vom Sich-Verstecken und doch Gesehen-werden-Wollen.