3. Januar 2018, 21:51 Uhr Lebensphasencheck Bauernverband berät über Patientenverfügung









Der Bayerische Bauernverband berät in der Woche von Montag, 8., bis Freitag, 12. Januar, zum Thema "Persönliche und familiäre Absicherung". Einer aktuellen Studie zufolge haben nur 28 Prozent der Bevölkerung eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht. Doch selbst, wenn solche Dokumente vorbereitet wurden, gibt es meist Probleme, weil sie unklar formuliert oder nicht rechtzeitig auffindbar sind. "Wir geben den BBV-Mitgliedern bei Veranstaltungen, an der Geschäftsstelle und durch Fachbeiträge die nötigen Infos an die Hand", sagt Hermann Müller, Fachberater des Bayerischen Bauernverbandes in Dachau. Durch unser Netzwerk von Sozialberatern, Juristen, Steuerberatern und Versicherungsfachkräften bietet der Bauernverband eine Rundum-Versorgung von der Beratung bis hin zur Erstellung von Vollmachten und Testamenten." Der "Lebensphasencheck" des Bayerischen Bauernverbandes bietet außerdem die Möglichkeit, einen ganz individuellen Vorsorgeplan für sich und die Familie zu erstellen.

Für Terminvereinbarung steht die BBV-Geschäftsstelle in Dachau unter Telefon 08131 / 3 63 00 oder Dachau@BayerischerBauernVerband.de für Mitglieder zur Verfügung.