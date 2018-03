19. März 2018, 22:00 Uhr Landtagswahlen Erfolg für Martina Purkhardt

Die Freie Wählerin erringt Platz 11 auf der Landtagswahlliste

Martina Purkhardt aus Schwabhausen will für die Freien Wähler in den bayerischen Landtag einziehen und hat nun im Vergleich zum ersten Versuch 2013 ihre Chancen erhöht. Sie hat auf der Delegiertenversammlung am Wochenende Platz 11 auf der Oberbayernliste errungen. Aus ganz Oberbayern waren am Samstag 82 Delegierte der oberbayerischen Kreisvereinigungen nach Oberhaching gekommen, um über die Wahlkreislisten abzustimmen. Für den Landkreis Dachau waren fünf Delegierte stimmberechtigt. Die 36-jährige gelernte Bankkauffrau Purkhardt, die auch Gemeinde- und Kreisrätin ist, geht bereits zum zweiten Mal ins Rennen um einen Platz im bayerischen Landtag. 2013 sprintete sie von Platz 27 auf Platz 15. Dieses gute Ergebnis wurde von den anwesenden Delegierten belohnt. Der Listenkandidat für den Landkreis Dachau, der Abgeordnete Benno Zierer aus Kleinbachern im Nachbarlandkreis Freising, kandidiert auf Platz 4. Martina Purkhardt ist Direktkandidatin im Stimmkreis Dachau, Zierer ist Direktkandidat im Stimmkreis Freising und Listenkandidat für den Landkreis Dachau. Die beiden erklären, sie sähen sich als Team, das gemeinsam seine Verwurzelung in der Kommunalpolitik in den Wahlkampf einbringen wolle. Gemäß dem Grundsatz der FW: "Nur wenn es den Kommunen gut geht, geht es auch den Bürgern gut." Auf Listenplatz 25 steht Markus Erhorn aus Dachau, der außerdem als Direktkandidat für den Landtag im Landkreis Ebersberg antritt.

Direktkandidat für den Bezirkstag ist der Bürgermeister von Petershausen, Marcel Fath, er errang Listenplatz 19. Schwabhausens stellvertretender Bürgermeister Wolfgang Hörl steht auf Platz 35.