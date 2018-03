12. März 2018, 22:04 Uhr Kurs für Erwachsene Bunte Glasbilder selber machen

Die Gemäldegalerie Dachau lädt am Samstag, 17. März, von 15 bis 18 Uhr zum Workshop "Farbe und Glas" für Erwachsene in der Konrad-Adenauer-Straße 3 ein. Vor etwa 100 Jahren haben sich die modernen Künstler immer mehr mit Farbe und ihren Möglichkeiten beschäftigt. Dabei entdeckten Adolf Hölzel und seine Schüler das bunte Glas, das ihnen "Malen mit Licht" ermöglichte. Nach einem Blick auf die Entwicklung der Farbmalerei in der Gemäldegalerie stellen die Teilnehmer mit fachkundiger Unterstützung selbst Glasbilder her. Die Mittel dazu sind so ästhetisch wie verblüffend einfach: das Zauberwort heißt "Glasfusing". Die Kosten: 14 Euro zuzüglich Materialgebühr. Anmeldung unter 08131/5675-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.