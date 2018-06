14. Juni 2018, 22:12 Uhr Kulturtipp Rock zum Frühschoppen

Der gemischte Chor Petershausen veranstaltet zusammen mit dem SVP ein musikalisches Frühschoppen

"Your Song - Das ist euer Lied", unter diesem Titel veranstaltet der Gemischte Chor Petershausen zusammen mit dem SVP in der Halle des Sportvereins an der Moosfeldstraße einem musikalischen Frühschoppen. Am Sonntag, 17. Juni, werden große Namen der Pop- und Rockszene präsentiert: Freddie Mercury mit der großartigen "Bohémian Rhapsody", "Africa" von der amerikanischen Band Toto, Stings "Fields of Gold", Elton John, Simon and Garfunkel und manche andere. Neben dem Chor tritt die vierköpfige Jazzband "FUNtasia" aus dem Dachauer Landkreis auf. Am Klavier sitzt wieder Marvin Balzer, die Gesamtleitung hat Roman Z. Novak. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass um 10.30 Uhr. Karten: 8/5 Euro