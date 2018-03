15. März 2018, 21:53 Uhr Kulturtipp Passionskonzert

Passion im Karmelkloster Heilig Blut an der KZ-Gedenkstätte

Jürgen Rothaug führt mit dem Ensemble Cantori und den Musici Cantori wieder eine Passion im Karmelkloster Heilig Blut an der KZ-Gedenkstätte auf. Das geistliche Spiel mit den Texten, Chorälen, Arien und Songs aus verschiedenen musikalischen Epochen baut einen Spannungsbogen in Szenen auf und soll die Zuhörer herausfordern, sich mit dem Geschehen um das Leiden und Sterben Jesu auseinanderzusetzen. Die Passion wird am Sonntag, 18. März, um 19 Uhr in der Klosterkirche Karmel Heilig Blut, Alte Römerstraße 91, aufgeführt.