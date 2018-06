15. Juni 2018, 23:02 Uhr Kulturtipp Die wilden Siebziger

Ausstellung im Jexhof zu Disco, Minirock und Revolte

Rote Armee Fraktion, Ölpreisschock, Ostpolitik: Der Blick auf Lebensgeschichten in der Region Fürstenfeldbruck soll die Vielfalt der sozialen Identitäten in den Siebzigern widerspiegeln und persönliche Erinnerungen als Teil des kollektiven Gedächtnisses freilegen. Die Sonderausstellung "Zwischen Disco, Minirock und Revolte" im Jexhof bei Schöngeising ist zu den regulären Öffnungszeiten des Museums, Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr (montags Ruhetag, außer an Feiertagen) und Sonn- und Feiertag von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen.