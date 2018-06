1. Juni 2018, 22:00 Uhr Kulturtipp Biotop-Wanderung

Zwischen Petershausen und Kollbach

Der Bund Naturschutz organisiert eine Wanderung zu den Biotopen in Petershausen. Rainer Mühe erklärt, was es dort zu sehen und zu entdecken gibt. Treffpunkt am Samstag, 9. Juni, ist um 14 Uhr am Waldlehrpfad am Wendelstein (am Infoschild) über der Siedlung über der Glonn in Petershausen. Die Wanderung entlang der Wald- und Flurbereinigungswege und Biotope von Petershausen nach Kollbach dauert etwa zwei bis drei Stunden. Wetterfeste Kleidung und Schuhe sind erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenfrei, Informationen unter 08137/7373.