8. Juni 2018, 22:01 Uhr Kulturkreis Haimhausen Ausflug nach Bregenz

Kurzfristig sind für die Kulturfahrt des Haimhauser Kulturkreises am Wochenende vom 28./29. Juli nach Bregenz zu "Carmen" vier Plätze frei geworden. Zwei Doppelzimmer in Lindau, dazu Eintrittskarten gültig für die Seebühne oder Festspielhaus bei Regen. Führung hinter die Kulissen am Sonntagvormittag und Busfahrt. Pro Person insgesamt 300 Euro. Anmeldungen per E-Mail möglich bis spätestens Freitag, 15. Juni, an josefheigl@gmx.de.