8. Januar 2018, 21:49 Uhr Kulturausschuss Fondi-Platz zu Ehren der Städtepartnerschaft









In diesem Jahr wird das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem süditalienischen Fondi gefeiert. Die Fraktion der Bürger für Dachau (BfD) möchte diese noch auf die Schnelle dadurch ehren, dass ein zentraler Platz in der Großen Kreisstadt nach dem Partner benannt wird. In einem Eilantrag an den Stadtrat schlägt die zweiköpfige Fraktion den Unteren Markt vor. Der Name "Am Unteren Markt" habe keinen historischen Bezug und diene nicht als Adressanschrift für die umliegenden Anwesen. Die Umbenennung könnte also schnell und einfach erfolgen und der Platz zum offiziellen Besuch der Delegation aus Fondi gemeinsam eingeweiht werden. Bisher lautet ein Vorschlag, dass der Quartiersplatz im Neubaugebiet Augustenfeld nach der Partnerstadt benannt werden soll. Doch das dauert Horst Ullmann und Norbert Winter zu lange. Die Widmung eines Fondi-Platzes in Augustenfeld steht als Punkt 2 auf der Tagesordnung der Sitzung des Kulturausschusses am Mittwoch, 10. Januar. Über den Eilantrag soll gleich mit entschieden werden. Beginn im Rathaus ist um 16 Uhr.