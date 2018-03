1. März 2018, 22:10 Uhr Künstlervereinigung Dachau Nur das Beste

In der Ausstellung mit dem Titel "Mein bestes Stück" sind von Sonntag, 4. März, an im Museum Altomünster Bilder, Objekte, Skulpturen und Fotografien von 22 KVD-Mitgliedern zu sehen.

Die KVD zeigt in Altomünster ausgewählte Werke

Die Künstlerveinigung Dachau (KVD) unternimmt eine Art "Klassenausflug". Von Sonntag, 4. März, an sind im Museum Altomünster Bilder, Objekte, Skulpturen und Fotografien von 22 KVD-Mitgliedern zu sehen. Die Ausstellung trägt den Titel "Mein bestes Stück". Eindeutig zweideutig. Das meint auch Maria Detloff, die Kuratorin des Kunstereignisses. Doch die Ausstellung verfolge durchaus ernste Absichten. "Jeder Künstler sollte die Möglichkeit haben, sein bestes Stück Kunst zu zeigen", sagte Detloff der SZ Dachau. Das bedeute zugleich, dass einige der Exponate unverkäuflich sind, sagte sie weiter. Detloff ist Mitglied der KVD.

Sie lebt in der Marktgemeinde und kommt selbst "aus einem Künstlerhaushalt". Sie studierte Malerei und parallel Kunsterziehung. Nach ihrer Pensionierung habe sie endlich das tun können, was sie schon immer wollte: Malen. "Im Bad mit gelber Schleife" heißt ihr Acrylgemälde. Es ist fast dreißig Jahre alt - und ihr augenzwinkernder Beitrag zur Ausstellung.

Klaus Eberleins Terrakotta-Plastik "feminin - maskulin" ist im vergangenen Jahr noch vor dem Aufflammen der "MeToo"-Bewegung entstanden. Vielleicht erlaubt sie deshalb eine durchaus freche Interpretation des Themas. Auch Klaus Herbrichs "Köpfe schwarz/weiß haben einen aktuellen Bezug. 2004 entstanden, sind die Köpfe ein schwergewichtiges Statement gegen Rassendiskriminierungen.

KVD-Vorsitzender Johannes Karl ist mit einem Video vertreten: "Jesus playing basketball" lässt viele Deutungsmöglichkeiten zu. Der Altomünsterer Michael Krause zeigt eine Installation, in der sein Heimatort eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Grafiker Bruno Schachtner schreibt im lesenswerten Katalog zu Ausstellung über seine Grafik "Abendland": Mein "bestes" Stück im Erahnen, was Zeitgeschehen ist, auch, was zeitgenössische Kunst bedeutet.

Zudem sind beste Stücke von Wolfgang Feik, Paul Havermann, Elfriede Hofmann, Inge Jakobsen, Romy Karbjinski, Joerg Kausch, der Altomünsterin Silvia Kirchhof, Heiko Klohn, Margot Krottenthaler, Urmila Lo Grigat, Florian Marschall, Annekathrin Norrmann, Martin Off, Wolfgang Sand, Karin Schuff und Dörthe von Haniel zu sehen. Vernissage ist am Sonntag, 4. März, um 15 Uhr.