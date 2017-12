29. Dezember 2017, 22:16 Uhr Kripo ermittelt Rassistische Plakate machen die Runde









Feedback

Von Jala, Fürth/Dachau

Nachdem die rassistschen Plakate der sogenannten Patriotischen Christen in der vergangenen Woche bereits in Dachau aufgetaucht waren, sind dieselben Aufrufe nun in Fürth an vier Kirchen aufgehängt worden. Die Verfasser sind nach wie vor unbekannt, die Kriminalpolizei Fürth hat nun ebenfalls Ermittlungen aufgenommen.