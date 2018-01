7. Januar 2018, 22:04 Uhr Kranke Ente an der Amper Fall von Vogelgrippe in der Stadt Dachau









Das Landratsamt meldet einen Vogelgrippe-Fall in der Stadt Dachau. Dieser habe jedoch vorerst keine Konsequenzen für Geflügelhalter in Stadt und Landkreis. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war am Rande der Amper in der Nähe der Schillerstraße in Dachau eine kranke Ente gefunden worden. Das Tier wurde vom Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit untersucht und dabei der Influenza-A-Virus, Subtyp H5N6, festgestellt. Ein solcher Befund sei "gerade in dieser Jahreszeit nicht außergewöhnlich und insoweit auch nicht besorgniserregend", teilt das Landratsamt mit. Weitergehende Maßnahmen seien laut Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz nicht notwendig. Das Gebiet um den Fundort wird vom Veterinäramt des Landratsamtes Dachau aktiv beobachtet. Bei dem erkrankten Tier handelte es sich um eine Tafelente. Die Art ist etwas kleiner als die der Stockente. Die männlichen Tiere zeichnen sich durch ihr silbrigweißes Gefieder, den rotbrauen Kopf und schwarze Brust aus. Die weiblichen Tiere haben graubraunes und weißlichbraunes Gefieder.