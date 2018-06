6. Juni 2018, 21:59 Uhr Konzert am Sonntag Friseurladen-Musik

Der Chor "Herrenbesuch" singt in Heilig Kreuz

An diesem Sonntag, 10. Juni, dürfte es in Dachauer Pfarrkirche Heilig Kreuz bunt zugehen. Das Dachauer Forum und die Pfarrgemeinde erwarten Herrenbesuch zu einem Benefizkonzert zugunsten von der Initiative Löwenkinder, die sich in Dachau und Umgebung um sozial benachteiligte und seelisch vernachlässigte Kinder und Jugendliche kümmert. Hinter dem verheißungsvollen Namen Herrenbesuch verbergen sich rund vierzig Männer aus München, die sich der Barbershop-Musik verschrieben haben. Sie gehören zu den Besten in dieser besonderen Art des Chorgesangs und räumen bei diversen nationalen und internationalen Wettbewerben reihenweise Preise ab.

Barbershop-Gesang hat seinen Ursprung in amerikanischen Herren-Friseurläden. Dort war es gegen Ende des 19. Jahrhunderts Mode geworden, sich die Wartezeit mit Improvisationen bekannter Lieder zu vertreiben. Schnell entstand daraus eine ganz eigene Gesangsrichtung. Ihr Alleinstellungsmerkmal: Barbershop-Musik hat sich dem kompakten, obertonreichen Klang verschrieben und verzichtet grundsätzlich auf Instrumentalbegleitung. Eine weitere Besonderheit ist, dass der zweite Tenor die Stimmführung übernimmt. Er heißt deshalb auch Lead. Was in der Chorszene heute gang und gäbe ist, haben die Barbershop-Musiker zudem längst perfektioniert, nämlich eine ausgefeilte Choreografie, Show-Effekte inklusive.

Am Sonntag hat Herrenbesuch Gospels, Swing und modernes bayerisches Liedgut in speziellen Barbershop-Arrangements im Programm. Sie versprechen einen Abend "mit lauter leisen Überraschungen", mit Sinnigem und Unsinnigem, Hintergründigem und Witzigem, Lyrischem und Spirituellem. Herrenbesuch hat sich außerdem noch eine Dame eingeladen, die Schauspielerin Brigitte Walbrun. Sie komplettiert die Musik mit einer Lesung. Brigitte Walbrun ist vielen Fans aus dem Seriendauerbrenner "Dahoam is dahoam" bekannt. So dürfte dieses Benefizkonzert zu etwas ganz Besonderem werden. Beginn ist um 18 Uhr.

"Herrenbesuch", Benefizkonzert zugunsten der Dachauer Hilfsorganisation "Löwenkinder". Sonntag, 10. Juni, um 18 Uhr, Heilig Kreuz Dachau. Karten zu zehn Euro an der Abendkasse