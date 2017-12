26. Dezember 2017, 22:00 Uhr Kommunalpolitik Neue Mitglieder für FDP und AfD









Katrin Staffler und Michael Schrodi werden auch zu Beginn des neuen Jahres noch keine richtige Aufgabe haben. Am 24. September haben die Dachauer und Fürstenfeldbrucker sie in den Bundestag gewählt. Vielleicht gehören bald beide Regierungsparteien an. Staffler mit der CSU noch wahrscheinlicher als Schrodi mit der SPD. So ganz ist ja die Minderheitsregierung der CDU/CSU noch nicht vom Tisch. Die 36-Jährige aus Türkenfeld im Landkreis Fürstenfeldbruck und der 40-Jährige aus Olching sind beide neu in Berlin und waren voller Erwartungen. Doch so lange die Regierung nicht steht, werden auch keine Ausschüsse gebildet. Noch ist also nicht klar, ob sich Schrodi seinem Lieblingsthema Wohnen widmen kann oder ob Staffler künftig bei Wirtschaftsthemen mitreden darf.

Arbeit hat dafür die FDP im Landkreis Dachau. Sie erhielt bei der Bundestagswahl im Landkreis 10,63 Prozent der Zweitstimmen, in Haimhausen sogar knapp 14 Prozent. Seither hat der Kreisverband Zulauf. Anfang November hat die Partei im Landkreis wieder mehr als 50 Mitglieder, in Karlsfeld wird ein Ortsverband gegründet, im neuen Jahr soll sich auch in Petershausen ein Ortsverein zusammen finden. Der Dachauer Ortsverein hat nun wieder 21 Mitglieder. Vorsitzender ist seit Dezember der einzige FDP-Mandatsträger im Landkreis, Stadt- und Kreisrat Jürgen Seidl. "Wir werden wieder wahrgenommen", sagt er am Jahresende.

Deutlich bessere Ergebnisse als im bundesweiten Durchschnitt von 12,6 Prozent erhielt in einzelnen Gemeinden die AfD. Zu den Spitzenreitern mit mehr als 14 Prozent gehörten Hilgertshausen-Tandern, Markt Indersdorf, Bergkirchen und Odelzhausen. Dort gründete sich im November prompt ein zweiter sogenannter Ortsverein mit 20 Mitgliedern, die auch aus Altomünster, Erdweg, Sulzemoos und Pfaffenhofen kommen. Etwa 30 Mitglieder meldet der Ortsverband Dachau, zu dem auch Karlsfeld, Bergkirchen, Hebertshausen und Schwabhausen gehören.